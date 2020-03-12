В Израиле закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о закрытии школ и университетов в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета The Times of Israel.

Нетаньяху подчеркнул, что детские сады и школы-пансионы пока продолжают работу, решение по ним будет принято позднее.

"Мы сейчас в центре таких мировых событий, похожих на которые не было за всю историю существования этого государства", - заявил Нетаньяху.

По данным некоторых СМИ, школы прекратят работу до конца Песаха, то есть до середины апреля.

Нетаньяху в четверг предупредил, что количество смертей от коронавируса "может достичь высоких значений". В настоящее время в Израиле зарегистрировано 109 случаев коронавируса, умерших нет.