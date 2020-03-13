В США от коронавируса скончался 41 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В США на настоящий момент зарегистрировано 1635 случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался, сообщает телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 1635 заболевших в 46 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизных лайнеров "Diamond Princess" (46 случаев) и "Grand Princess" (21 случай).

По данным телеканала, 41 человек, заболевший вирусом, скончался, преимущественно в штате Вашингтон.