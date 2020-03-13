В Эстонии коронавирус впервые обнаружили у военнослужащего

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии коронавирус впервые обнаружили у военнослужащего.

"Сегодня обнаружен коронавирус у одного срочнослужащего Калевского батальона. В связи с этим установлен карантин для 146 срочников и 8 кадровых военных роты этого батальона. Другие подразделения батальона не на карантине", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Сил обороны,

Инфицированный солдат находился на минувшей неделе на острове Сааремаа на соревнованиях по волейболу и вернулся в часть в воскресенье. Начиная с понедельника он начал жаловаться на состояние здоровья. Во вторник он обратился в санчасть и после взятия пробы на COVID-19 был изолирован в лазарете.

Помещенные на карантин пробудут там две недели, еду им будут доставлять в термосах из воинской столовой, оставлять за дверьми, и они уже сами будут ее делить между собой.

Связь с ними будет осуществляться по личным мобильным телефонам.

В то же время, как сообщили "Интерфаксу" в департаменте здоровья, общее число инфицированных коронавирусом в стране возросло до 68 человек. Только за четверг было зафиксировано 24 новых случая заражения.