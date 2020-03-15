В Узбекистане выявлен первый случай заражения коронавирусом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане установлен первый пациент с коронавирусом коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики.

Заболевшая - гражданка Узбекистана, прибывшая из Франции 11 марта рейсом "Париж - Ташкент", сообщил представитель ведомства.

Под медицинским наблюдением будут находиться все прибывшие вместе с ней авиайресом из Парижа 48 пассажиров, а также девять членов экипажа. Среди них 24 человека были транзитными пассажирами, в том числе четверо граждан Франции, по одному гражданину Италии и Бразилии.

Под особый контроль взяты десять членов семьи пациентки, с которыми она контактировала после поездки.