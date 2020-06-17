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В Узбекистане сообщили об обострении ситуации с COVID-19 после смягчения карантина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Узбекистане проведено около одного миллиона тестов на выявление нового типа коронавируса, сообщил заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Ботиржон Курбонов; по его словам, ситуация с COVID-19 в стране обостряется.

"К настоящему времени проведено 944 189 тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки (проведено - ИФ) более 19 тысяч (исследований - ИФ)", - сказал Курбонов в среду в ходе онлайн-брифинга.

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По его данным, за период после 16 марта, когда в стране был объявлен режим изоляции, в домашних условиях карантин прошли почти 326 тысяч человек, в обсервации побывали более 103,5 тысяч.

Из 1568 инфицированных коронавирусом за последние две недели 888 человек были выявлены среди населения, 680 - из числа тех, кто прибыл из других стран.

"К сожалению, смягчение условий карантина привело к тому, что население стало более равнодушно относиться к рекомендациям по соблюдению правил гигиены, социальной дистанции, ношения масок. В результате мы видим, что ситуация обостряется", - сказал Курбонов.

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Он сообщил, что в настоящее время в республике под медицинским контролем находится 51 431 гражданин, прибывшие из неблагополучных регионов или контактировавшие с больными. Из них 29 тысяч находится под домашним карантином, более 22 тысяч в обсервации.

Карантин в Узбекистане

Как сообщалось, власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа, при этом продолжили поэтапно смягчать условия карантина. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

В Узбекистане на 17:00 (15:00 по Москве) среды число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 5638, выздоровело 4096 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта, первый случай смерти пациента, зараженного новой инфекцией, - 27 марта.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Узбекистан Коронавирус Ботиржон Курбонов

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