В Чехии задумались о введении из-за коронавируса карантина для всех граждан

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Чехии рассмотрят вопрос о введении карантина для всех граждан страны с целью борьбы с распространением коронавируса, сообщает в воскресенье газета Prague morning.

"Люди должны оставаться дома и ухаживать за пожилыми людьми, и сегодня мы, вероятно, предпримем меры", - сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

Как он добавил, многие люди относятся к карантину несерьезно, но вирус распространяется.

По словам премьера, в Чехии увеличат количество единиц транспортных средств в городах, чтобы избежать больших скоплений людей в общественном транспорте.

Кроме того, власти страны обратятся к больницам с просьбой отложить запланированные операции, чтобы медики могли полностью сконцентрироваться на лечении зараженных вирусом COVID-19.

В Чехии выявили 231 случай заражения, более 5 тыс. человек находятся на карантине.

Ранее правительство из-за коронавируса запретило с 16 марта въезд в страну всем иностранцам, а согражданам запретило выезжать.