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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Найденная в Хабаровском крае амурская тигрица погибла от травм при ДТП

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Специалисты не смогли спасти амурскую тигрицу, редкого хищника, который не мог самостоятельно двигаться, на прошлой неделе обнаруженную в Хабаровском крае, сообщил агентству "Интерфакс" генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

"Специалисты изъяли тигрицу из природы, чтобы оказать помощь. Однако рентген показал, что у хищника ушибы внутренних органов, тяжелые травмы, практически не совместимые с жизнью. До последнего ветеринары пытались спасти ее, но не смогли, она умерла", - сказал Арамилев.

По его словам, скорее всего, тигрицу сбил автомобиль.

"Такие травмы возможны только при столкновении с автотранспортом. Правоохранительные органы будут проводить проверку для установления факта ДТП", - сказал он.

"Тигрица достаточно взросла, вряд ли она могла сама броситься под колеса, водитель скрылся", - добавил Арамилев.

В конце прошлой недели на горячую линию охотнадзора из Нанайского района Хабаровского края очевидцы сообщили, что в районе озера Гасси под мостом в снегу долгое время без движения лежит крупный тигр.

Специалисты, осмотревшие тигрицу, решили изъять животное из природы, поскольку редкому хищнику требовалась необходима помощь.

Как сообщалось, амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Хабаровский край

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