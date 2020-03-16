В США почти 3,5 тысячи зараженных коронавирусом, 65 человек скончались

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли, передаёт телеканал CNN.

Ссылаясь на данные государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), телеканал сообщает о 3482 заболевших в 49 штатах и округе Колумбия.

Отмечается, что 65 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

Западная Вирджиния по-прежнему остается единственным штатом США, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания.