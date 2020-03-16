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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Фьючерсы на S&P потеряли 4%, нефть дешевеет после решения ФРС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мировые финансовые рынки, взволнованные расширяющимися последствиями коронавируса для мировой экономики, не изменили негативного настроя после решения Федеральной резервной системы США экстренно снизить ставку.

Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают падение на 4,5%. На 1-2% снижаются фондовые индексы в Южной Корее и Гонконге. В то же время Nikkei 225 колеблется у нуля вслед за решением Банка Японии провести в понедельник экстренное заседание.

Доходность американских 10-летних гособлигаций упала на 30 базисных пункта до 0,64% вслед за решением ФРС начать массированную скупку бумаг. Дорожает на 1,5% также золото.

Глава сингапурской Azure Capital Теренс Вонг сказал The Wall Street Journal, что инвесторы не восприняли решения ФРС позитивно, так как многие видят в этом шаг отчаяния. "Это практически расстреляли все боеприпасы за эти три недели. Ничего не осталось. Больше инструментов по смягчению монетарной политики у них не сталось", - сказал он.

К 7:30 по Москве фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,9% к уровню закрытия вторника и торговались у $32,87 за баррель.

Фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1,5% - до $31,24 за баррель.

Статистика показала снижение промпроизводства в Китае на 13,5% в начале года.

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