Промпроизводство и розничные продажи в Китае упали рекордными темпами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Экономическая активность в Китае резко сократилась в январе и феврале 2020 года на фоне агрессивных мер властей по сдерживанию коронавируса. Объем промпроизводства за этот период рухнул на рекордные 13,5% в годовом измерении, сообщило Государственное статистическое управление.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидали снижения на 3%.

Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Объем розничных продаж в январе-феврале - обычно самый активный период года в плане потребительских расходов - также рухнул рекордными темпами - на 20,5% - при ожидавшемся аналитиками снижении на 5%.

Инвестиции в основные активы в КНР с начала 2020 года сократились на 24,5%, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 1%. Инвестиции в недвижимость рухнули на 16,3%.

Показатель безработицы в городских регионах Китая в феврале подскочил до 5,7% с декабрьских 5,2%.

В январе власти Китая закрыли большинство крупных городов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Многие предприятия и организации приостановили работу из-за эпидемии, а граждане были вынуждены работать из дома.

Представитель Госстатуправления Мао Шэнюн заявил на брифинге в понедельник, что эпидемия коронавируса "нанесла достаточно серьезный удар" по китайской экономике, вместе с тем, по его словам, ее влияние "носит кратковременный и преодолимый" характер.

Он отметил, что распространение вируса в стране "в целом поставлено под контроль, а общая положительная тенденция в области социально-экономического развития не претерпела изменений".

"Показатели марта на 40% являются определяющими для ситуации первого квартала года, от них зависит общая картина квартала", - отметил Мао Шэнюн.

Чиновник отметил, что поскольку эффективность борьбы с эпидемией продолжает приносить реальные результаты, "темпы восстановления производства ускоряются, нормальный порядок в экономике продолжает налаживаться". В связи с этим, считает он, во втором квартале года экономическая активность будет постепенно возрастать. Во втором полугодии экономика будет еще более устойчивой.