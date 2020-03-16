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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

В Грузии выздоровел первый заразившийся коронавирусом гражданин страны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Первый гражданин Грузии, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел, сообщила в понедельник журналистам представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

"Повторный анализ на тест дал отрицательный результат. Что касается второго заразившегося пациента, сегодня будет известен результат повторного анализа", - сказала Эзугбая.

По данным Минздрава, в Грузии зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. Первый случай инфицирования был подтвержден в стране в конце февраля.

Марина Эзугбая Грузия

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