Марин Ле Пен ушла на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приняла решение отправиться на карантин, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

В ее окружении отметили, что такое решение - "мера предосторожности" после контактов с лидером республиканцев Кристианом Жакобом, у которого подтвердилось заражение коронавирусом.

По данным источников телеканала, пока никаких симптомов коронавируса у Марин Ле Пен нет.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции составляет 5,4 тыс. человек, умерли 120 человек.

В рамках борьбы против коронавируса во Франции с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.