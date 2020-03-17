База сил НАТО в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Неизвестные запустили несколько ракет в расположенную к югу от Багдада военную базу Бесмайя, сообщают во вторник арабские СМИ.

На базе размещены испанские военные, участвующие в операциях против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Кроме того, на ней находятся натовские военные инструкторы.

Это уже третий за последние дни ракетный обстрел в Ираке военных баз, на которых размещены иностранные военные. На прошлой неделе в ходе обстрела базы Эт-Таджи погибли трое военных из возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ. Американские военные в ответ нанесли удары по иракской военизированной группировке, которая, как считается, провела это нападение.