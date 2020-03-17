У замглавы Олимпийского комитета Японии выявили коронавирус

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - У заместителя главы японского Национального олимпийского комитета (НОК) Кодзо Тасимы обнаружили коронавирус нового типа COVID-19, сообщают азиатские СМИ.

По их данным, взятый у него анализ на коронавирус показал положительный результат.

Кодзо Тасима также возглавляет Ассоциацию футбола Японии.

Чиновник заболел в разгар споров о том, следует ли переносить на год Олимпиаду в Токио, подготовкой к которой как раз и занимается Тасима.

Ранее во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал прямо отвечать на вопрос о том, обсуждается ли перенос Олимпийских и Паралимпийских игр, однако указал, что хотел бы провести их в полном объеме.

"Я хочу, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игра прошли в полной мере - как доказательство того, что человечество одержит победу над новым коронавирусом. И я получил поддержку в этом вопрос со стороны лидеров G7 (стран "группы семи" - ИФ)", - сказал Абэ.

Журналисты уточнили у него, обсуждает ли возможность переноса соревнования, в ответ японский премьер лишь повторил предыдущую фразу.

Позже министр Японии Сэйко Хасимото, курирующая подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, пояснила, что слова Абэ не означали никакого переноса соревнования.

"Проведение игр в их полном объеме означает тщательную подготовку к тому, что провести их, как и планировалось", - добавила министр.

Между тем, согласно проведенному ранее опросу, около двух третей японцев считают необходимым перенос Олимпиады из-за пандемии.