В Киргизии выявлены первые три случая заражения коронавирусом

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Киргизии зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом COVID-19 у паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, сообщил министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев на брифинге в среду.

"Граждане вернулись из хаджа 12 марта и находились на домашнем карантине. Тогда Саудовская Аравия не относилась к странам с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. После проведения исследования подтвержден коронавирус у троих мужчин", - сказал Чолпонбаев.

Министр добавил, что после выявления заболевания у троих паломников киргизские медики изолировали еще 90 человек, вернувшихся из Саудовской Аравии.

"Всего из малого хаджа из Саудовской Аравии вернулись 135 человек одним самолетом, 90 из них найдены и изолированы. Ведется поиск остальных пассажиров", - сказал Чолпонбаев.

Также в настоящее время составляется список лиц, с которыми контактировали зараженные.

Республиканский штаб по коронавирусу в среду рассмотрит вопрос о введении чрезвычайной ситуации в Киргизии, сообщил министр.

Ранее власти Киргизии из-за угрозы распространения коронавируса отменили проведение всех культурно-массовых мероприятий в стране. В республике с 16 марта на трехнедельный карантин закрыты школы и высшие учебные заведения. Временно не работают ночные клубы, кинотеатры, компьютерные игровые клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах, а также точки общественного питания, где имеются более 50 посадочных мест.

Помимо этого, отменены международные пассажирские поезда и автобусные рейсы.

По данным правительства Киргизии, в настоящее время в республике на карантине по коронавирусу находится 321 человек. По месту жительства под медицинским наблюдением находятся 1 228 человек. Лабораторно обследовано 1 724 человека.