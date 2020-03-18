Полиция Греции слезоточивым газом разогнала нелегалов на границе с Турцией

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Столкновения произошли на греко-турецкой границе в ночь на среду, полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона нелегальных мигрантов, сообщает Associated Press.

Порядка 500 нелегалов пытались ночью прорваться через заграждения на границе. Полиция Греции сообщила, что со стороны Турции также применили слезоточивый газ против мигрантов, чтобы не пустить их на территорию страны.

В общей сложности у границы Турции и Греции в настоящее время находятся порядка 2 тыс. нелегалов, отмечает агентство.

Турция ранее объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Власти Греции начали принимать жесткие меры, чтобы не пустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. Однако в начале марта этого года Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.