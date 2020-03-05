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Совет ЕС осудил Анкару за шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами

Турция утверждает, что "никогда не рассматривала беженцев в качестве средства политического шантажа"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по внутренним делам, собиравшийся в среду на экстренное заседание в Брюсселе по ситуации с мигрантами на греческо-турецкой границе, осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.

"Хотя Совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и те значительные усилия, которые страна предприняла для размещения 3,7 млн мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях", - говорится в итоговом заявлении совещания глав МВД стран Евросоюза.

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В документе отмечается, что "такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема".

"Совет ожидает, что Турция полностью будет выполнять положения Совместного заявления 2016 года (по урегулированию миграционного кризиса - ИФ) в отношении всех государств-членов. Это заявление дает ощутимые результаты, в том числе за счет поддержки значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества и выполнения обязательств", - заявили министры внутренних дел ЕС.

В документе подчеркивается, что "нельзя поощрять (попытки - ИФ) мигрантов подвергать опасности свою жизнь, пытаясь совершить незаконный переход (границы - ИФ) по суше или по морю".

"Совет призывает правительство Турции и всех партнеров на местах довести до сведения это послание и противостоять распространению ложной информации. ЕС будет продолжать активно бороться с контрабандой людей", - заверяют в Брюсселе.

В заявлении сообщается, что все государства-члены ЕС, Европейская комиссия и специализированные агентства союза готовы усилить свою поддержку в пограничных районах, находящихся под миграционным давлением, в том числе путем развертывания на границах подразделения быстрого реагирования FRONTEX и дополнительной технической помощи.

Совет ЕС выразил свою солидарность с Грецией, Болгарией и Кипром и другими государствами-членами Евросоюза, которые могут быть затронуты аналогичной проблемой. Министры пообещали, что ЕС также продолжит тесно сотрудничать с партнерами на Западных Балканах по управлению миграционными потоками.

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам соберется на плановое заседание 13 марта и вновь вернется к вопросу о помощи Греции в обстановке миграционного давления.

Ранее специальный советник президента Турции заявил, что Анкара, открывая границу с ЕС, не пыталась создать миграционный кризис и "не рассматривала беженцев в качестве средства политического шантажа". По его словам, Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а страны Европы в свою очередь должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.

Наплыв мигрантов на границе ЕС

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев, объяснив это неспособностью самостоятельно справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в среду собралось порядка 15 тысяч мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тысяч попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции. Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, в среду превысило 135 тысяч человек, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Мигранты на границе Турции и Греции

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Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.Греческая полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантовГреческие власти сообщили, что турецкая полиция также использует слезоточивый газ, причем против коллег из Греции, находящихся по другую сторону границыПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем посетила греко-турецкую границу. Она сообщила о предоставлении помощи Греции в размере 700 млн евро, причем 350 млн евро будут выделены немедленно.Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в "атаке на ЕС" после решения Анкары открыть границы для беженцев. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция использует проблему нелегалов для достижения своих геополитических целей.В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС, в том числе, Грецию, действовать в соответствии с всеобщей декларацией по правам человека и уважать права беженцев и мигрантов Президент Турции считает, что греки прибегают к крайним мерам для того, чтобы остановить поток мигрантов. <p>"Суда с беженцами затапливают, по людям открывают огонь на поражение, их убивают. В Афинах не должны забывать, что может наступить время, когда они сами будут нуждаться в сострадании и помощи", - заявил Эрдоган.<p>В Европе опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Тогда ситуацию спасло заключение между ЕС и Турцией соглашения по беженцам. После подписания документа количество мигрантов, прибывавших в Грецию, значительно сократилось.Решение открыть границу Эрдоган принял после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военныхБеженцы пытаются проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку МерицаВ Турции находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, примерно 44% из них - дети. Анкара заявила, что уже не может справиться с потоком нелегальных мигрантов.Экстренный Совет ЕС по внутренним делам соберется в связи с наплывом мигрантов в среду вечером
Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.
Турция ЕС Сирия Совет ЕС

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