Совет ЕС осудил Анкару за шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами

Турция утверждает, что "никогда не рассматривала беженцев в качестве средства политического шантажа"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по внутренним делам, собиравшийся в среду на экстренное заседание в Брюсселе по ситуации с мигрантами на греческо-турецкой границе, осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.

"Хотя Совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и те значительные усилия, которые страна предприняла для размещения 3,7 млн мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях", - говорится в итоговом заявлении совещания глав МВД стран Евросоюза.

В документе отмечается, что "такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема".

"Совет ожидает, что Турция полностью будет выполнять положения Совместного заявления 2016 года (по урегулированию миграционного кризиса - ИФ) в отношении всех государств-членов. Это заявление дает ощутимые результаты, в том числе за счет поддержки значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества и выполнения обязательств", - заявили министры внутренних дел ЕС.

В документе подчеркивается, что "нельзя поощрять (попытки - ИФ) мигрантов подвергать опасности свою жизнь, пытаясь совершить незаконный переход (границы - ИФ) по суше или по морю".

"Совет призывает правительство Турции и всех партнеров на местах довести до сведения это послание и противостоять распространению ложной информации. ЕС будет продолжать активно бороться с контрабандой людей", - заверяют в Брюсселе.

В заявлении сообщается, что все государства-члены ЕС, Европейская комиссия и специализированные агентства союза готовы усилить свою поддержку в пограничных районах, находящихся под миграционным давлением, в том числе путем развертывания на границах подразделения быстрого реагирования FRONTEX и дополнительной технической помощи.

Совет ЕС выразил свою солидарность с Грецией, Болгарией и Кипром и другими государствами-членами Евросоюза, которые могут быть затронуты аналогичной проблемой. Министры пообещали, что ЕС также продолжит тесно сотрудничать с партнерами на Западных Балканах по управлению миграционными потоками.

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам соберется на плановое заседание 13 марта и вновь вернется к вопросу о помощи Греции в обстановке миграционного давления.

Ранее специальный советник президента Турции заявил, что Анкара, открывая границу с ЕС, не пыталась создать миграционный кризис и "не рассматривала беженцев в качестве средства политического шантажа". По его словам, Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а страны Европы в свою очередь должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.

Наплыв мигрантов на границе ЕС

Турция на прошлой неделе открыла границы с ЕС для беженцев, объяснив это неспособностью самостоятельно справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в среду собралось порядка 15 тысяч мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тысяч попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции. Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, в среду превысило 135 тысяч человек, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.