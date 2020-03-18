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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

В ЕС заявили о потоке лжи из России об эпидемии COVID-19 в Европе

В ЕС заявили о потоке лжи из России об эпидемии COVID-19 в Европе
Фото: Reuters

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - С самого начала появления в Европе вируса COVID-19 наблюдался нарастающий поток недостоверной информации, организованный, в частности, из России и включающий полную ложь, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Соответствующее подразделение (East StratCom - ИФ) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которая отслеживает и мониторит эту дезинформацию, эту пропаганду извне, отметило рост ложной информации, поступающей из внешних источников, и Россия в этом участвует", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Эпидемия коронавируса

По его словам, речь о "базирующихся в России организациях, близких к прокремлевским источникам". "Мы отслеживаем этот поток ложной информации, мы боремся с ним в контексте ЕС. Мы готовы сдерживать эту информацию", - продолжил представитель Борреля.

Он сообщил, что работа по коммуникации ЕС ведется в координации с Европейской комиссией, с государствами-членами, с другими международными партнерами, как, например, НАТО, G7. Цель в том, чтобы не допустить "злоупотреблений со стороны недоброжелательных игроков", подчеркнул Стано.

Он отметил, что с начала кризиса коронавируса ЕВС интенсифицировала отслеживание и анализ информации как в социальных сетях, так и в "классических СМИ", идентифицировала и учитывала источники, которые "производили или распределяли эту ложную информацию". Он сказал, что результаты такого анализа публикуются на соответствующем сайте ЕВС. И эти результаты также доводятся до государств-членов с использованием системы быстрого оповещения о дезинформации.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли сторона ЕС этот вопрос с Россией, пресс-секретарь заявил: "У нас есть контакты со всеми партнерами по вопросам совместного характера. Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".

Представитель Борреля утверждал, что относительно дезинформации по COVID-19, в ЕВС подчеркивали, что источник, находится ли он в России или ином месте, "связан с организацией, которую в прошлом идентифицировали как прокремлевскую".

При этом, считает Стано, важно информировать широкую публику о фактах такой дезинформации, "потому что не только Россия занимается этим, но не важно, кто там в основе (такой деятельности - ИФ), в любом случае, тот, кто делает это, играет с жизнями людей, это надо принимать во внимание".

Кремль отвергает обвинения в "раскачивании лодки" на Западе

Ранее в среду в Кремле отвергли обвинения в адрес России в том, что она развернула кампанию по дестабилизации ситуации и провоцировании панических настроений на Западе в связи коронавирусом.

"К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу его комментировать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу дать оценку появившемуся в СМИ документу Евросоюза, в котором говорится об информационной кампании России в странах Запада, которая призвана вызвать там панику на фоне ситуации с коронавирусом.

"Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на какое-то конкретное СМИ, я мог бы вам сказать что-то конкретное", - отметил он.

По словам Пескова, в данном случае "речь идет опять о каких-то голословных обвинениях". "По идее, в нынешней ситуации эта одержимость русофобская должна бы была пойти на спад. Но, видимо, не идет", - заявил Песков.

Обвинения FT в адрес России

Во вторник, 17 марта, газета Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешних связей, предназначенный для внутреннего пользования, также писала, что Россия якобы пытается подорвать страны ЕС изнутри, проводя дезинформационную кампанию вокруг ситуации с коронавирусом.

По утверждениям газеты, цель кампании - "усугубить кризис в сфере общественного здравоохранения в западных странах, особенно путем подрыва общественного доверия к национальным системам здравоохранения, и таким образом, предотвратить эффективный ответ на вспышку (коронавируса - ИФ)".

Согласно докладу, с 22 января зафиксированы 80 случаев дезинформации по поводу COVID-2019. В документе отмечается, что фейковые аккаунты в соцсетях, связанные с российскими властями и ранее распространявшие сообщения о ситуации в Сирии и о движении "желтые жилеты", переключились на освещение ситуации с коронавирусом, используя английский, испанский, итальянский, немецкий и французский языки.

В докладе говорится, что эти аккаунты иногда называют коронавирус "человеческим изобретением, превращенным Западом в оружие"; в сообщениях, адресованных итальянской аудитории, пытаются подорвать доверие к властям и к международным инстанциям, а в сообщениях для Испании "продвигают апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках извлечь выгоду из вируса".

Авторы исследования считают, что в ходе кампании по разным каналам, включая официальные СМИ и социальные сети, продвигаются сразу множество, зачастую противоречащих друг другу, точек зрения. В то же время в кампании используется в том числе и информация, заимствованная из сторонних источников.

Хроника коронавируса. Март.

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ЕС Петер Стано Жозеп Боррель

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