В Италии 99% жертв коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.

Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

Bloomberg отмечает, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет. По состоянию на вторник, 17 марта, от нового коронавируса в Италии умерли 17 человек младше 50 лет.

Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран. По состоянию на 18 марта, в стране зафиксировано более 31,5 тыс. инфицированных коронавирусом, свыше 2,5 тыс. скончались.

Как сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные благотворительной организации GIMBE, которая отслеживает ситуацию с коронавирусом, вероятно, уже около 100 тыс. итальянцев могли заразиться COVID-19.