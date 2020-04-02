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Свыше 95% скончавшихся больных с COVID-19 в Европе оказались старше 60 лет

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 95% скончавшихся в Европе с коронавирусом пациентов - люди старше 60 лет, заявил в четверг в ходе брифинга глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге.

При этом, среди этих 95% более половины - старше 80 лет, добавил эксперт. Клюге отметил, что в четырех из пяти случаев у этих людей имелось, по крайней мере, еще одно хроническое заболевание, например, гипертония или диабет.

Тем не менее, по его словам, возраст - это не единственный фактор риска для развития жесткой формы заболевания. По его словам, представление о том, что коронавирус затрагивает только пожилых людей, неверно. "Молодые люди не непобедимы", - сказал Клюге.

"Тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и у тех, кому около 20 лет, и многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - заявил Клюге.

Связь смертности от коронавируса и возраста

В марте телеканал CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний США передавал, что около 80% летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-19 в стране приходится на людей старше 65 лет.

При этом, согласно докладу, самый высокий показатель смертности среди заболевших был выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%). Также отмечалось, что около 36% от общего числа случаев госпитализации приходится на людей возрастом от 65 лет.

В марте также стало известно, что итальянские эксперты исследовали данные по летальным исходам от коронавируса в стране и выяснили, в частности, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет.

Хроника 09 января – 02 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ

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