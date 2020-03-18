ООН предупредила, что потеря работы из-за коронавируса грозит 25 млн человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы почти 25 млн человек, сообщается в среду на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами трудовых отношений).

К массовым сокращениям может привести кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией, говорится в исследовании. Эксперты МОТ спрогнозировали, что при пессимистичном сценарии работы лишатся 24,7 млн человек (для сравнения - во время финансового кризиса 2008-2009 годов своих мест лишились 22 млн сотрудников, отмечается в исследовании МОТ).

Оптимистичный прогноз предполагает, что работу потеряют примерно 5,3 млн человек. При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млрд до $3,4 трлн неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.

"Это (пандемия коронавируса - ИФ) больше не является просто глобальным кризисом в сфере здравоохранения, это еще и серьезный кризис на рынке труда и экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей", - заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.

По его словам, в 2008 году мир выступил "единым фронтом", чтобы справиться с последствиями глобального финансового кризиса и самое худшее удалось предотвратить. На нынешний кризис человечеству нужно реагировать аналогичным образом, уверен Райдер.