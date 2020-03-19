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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

В Киеве сообщили о сотнях жителей Донбасса с симптомами ОРВИ при отсутствии тестов на коронавирус

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 600 человек обратились в медучреждения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса с симптомами ОРВИ, выявить среди них инфицированных коронавирусом сложно из-за отсутствия тестов, сообщила в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", - написала Денисова, ссылаясь на информацию от ОО "Восточной правозащитной группы".

По ее словам, в самопровоглащенных Донецкой и Луганской народных республиках нет тестов на COVID-19, и поэтому врачи не могут установить этиологию пневмонии.

Денисова попросила международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к территориям ДНР и ЛНР, обратить внимание на ситуацию, помочь с обеспечением тестами, лекарствами и средствами личной защиты. Кроме того, украинский омбудсмен просит провести информационную компанию по недопущению распространения коронавируса. Она также призвала людей не заниматься самолечением и обращаться к врачам.

Украина Донбасс

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