ДНР закрыла пункты пропуска с Украиной из-за угрозы коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) с полуночи 21 марта полностью перекрыла пункты пограничного и таможенного контроля с подконтрольной Киеву территорией из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, заявили в администрации главы самопровозглашенной республики.

"Это необходимые меры при объявлении пандемии и в связи с угрозой проникновения и распространения коронавирусной инфекции", - заявил журналистам в субботу представитель администрации главы самопровозглашенной ДНР.

Ранее о намерении закрыть границу с территорией, контролируемой Киевом, объявил глава ДНР Денис Пушилин. В связи с этим всем жителям самопровозглашенной республики предлагалось срочно вернуться на территорию ДНР.