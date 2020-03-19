Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 17 100

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 3431 и составило 17 147, сообщила газета El Pais. Количество умерших выросло на 129, до 767.

Выздоровели 1107 человек, сообщил директор Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава страны Фернандо Симон.

В стране с 14 марта введен особый режим и по всей территории ограничено передвижение граждан.

Король Испании Филипп VI 18 марта выступил с телеобращением к нации и назвал кризис беспрецедентным.

"Вирус нас не победит. Наоборот. Он сделает нас сильнее как общество, которое будет более единым, более заботливым, более целеустремленным. Это будет общество, способное противостоять любой угрозе", - заявил он.

Всего в мире количество заразившихся достигло 225 438, летальных исходов зафиксировано 9277.