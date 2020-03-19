Во Флориде закроют городские пляжи из-за угрозы распространения COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Местные власти в населенных пунктах штата Флорида закрывают городские пляжи на фоне распространения нового коронавируса COVID-19 после того, как губернатор штата отказался от введения такой меры, сообщил NBC News.

По данным телеканала, мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес издал постановление о закрытии общественных пляжей, начиная с вечера 19 марта. Кроме того, в округе закрываются парки, магазины второстепенной важности, казино и частные образовательные организации.

Пляжи округа Ли также закрываются в четверг. Накануне власти города Нейплс закрыли пляжи сроком до 30 марта.

Ранее о закрытии городских пляжей издали постановление мэры городов Майами-Бич, Форт-Лодердейл и Тампа.

В США выявили уже более 10,8 тыс. случае заражения коронавирусом COVID-19, количество скончавшихся инфицированных достигло 161.