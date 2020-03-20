В Индии из-за коронавируса ограничили движение общественного транспорта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Индии для борьбы с коронавирусом приостановили движение транспорта в некоторых частях страны, сообщает в пятницу телеканал BBC.

В штате Пенджаб на севере страны остановилась работа всего общественного транспорта.

В Дели планируют ограничить работу метро: поезда будут ходить реже и не будут останавливаться на некоторых станциях. В Мумбаи, по некоторым данным, могут приостановить движение поездов.

В некоторых крупных городах в автобусы будут пускать пассажиров, только если там остались свободные сидячие места.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к гражданам попросил их по возможности не выходить из дома, чтобы помешать распространению коронавируса. Людям старше 60 лет не рекомендуется выходить на улицу вообще. Моди призвал граждан не поддаваться панике и не скупать продукты, не ходить к врачам без необходимости и не верить слухам или непроверенным новостям.

Он также поручил министерству экономики разработать меры для поддержки бизнеса.

В Индии выявлено 194 случая заболевания коронавирусом, четыре человека скончались.