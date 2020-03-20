В Казахстане завели 8 уголовных дел за распространение слухов о коронавирусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане продолжают выявлять нарушения режима ЧП, введенного из-за распространения коронавируса, и пресекать распространение дезинформации о COVID-19, открыты восемь уголовных дел, сообщает Генпрокуратура страны.

Большинство граждан с пониманием относится к карантинным мерам, но "отдельные лица не реагируют на предупреждения государственных органов, игнорируют запреты и ограничения, рассылают фейковые новости", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Некоторые зараженные казахстанцы самовольно покидали больницы, скрывали сведения о тех, с кем контактировали, подвергая тем самым опасности окружающих, отметили в Генпрокуратуре.

"В отношении двух лиц начаты досудебные расследования", - сообщили в ведомстве. Кроме того, полиция расследует уголовные дела по восьми фактам распространения в соцсетях ложной информации о ситуации с коронавирусом, добавили в Генпрокуратуре.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.

Ранее стало известно, что в России на жительниц Татарстана и Амурской области завели административные дела за распространение ложной информации о коронавирусе. Бизнесмен из Петербурга за аналогичное нарушение отделался профилактической беседой с полицейскими.