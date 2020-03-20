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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Минск начал эвакуацию белорусов, "застрявших" в России из-за закрытия границ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минск начал эвакуацию граждан Белоруссии из России на фоне коронавируса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу, 20 марта.

"Первый борт национального белорусского перевозчика "Белавиа" с эвакуируемыми вылетел из Москвы в Минск несколько минут назад", - сказал собеседник агентства.

По его информации, на борту находятся 114 человек. "Среди них 110 граждан Белоруссии и четыре гражданина Украины", - сказал источник.

Пандемия коронавируса

"Застрявшие" во "Внуково" белорусы

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Внуково" "застряли" 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия). Они прибыли во Внуково в ночь на 19 марта. Впоследствии их количество достигло порядка 100 человек.

Накануне, 19 марта, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова оказать содействие в возвращении белорусов, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусом.

Россия с 18 марта до 1 мая решила ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Белоруссии, в связи с распространением нового коронавируса. Посольство Белоруссии в РФ пояснило, что транзит белорусов, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта возможен только через аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". При этом транзит должен быть осуществлен в рамках одного из этих аэропортов в течение 24 часов.

Минспорт Белоруссии 19 марта сообщил, что необходима помощь в возвращении в Белоруссию около 8 тыс. туристов, которые остались за границей из-за пандемии коронавируса. По данным ведомства, в Египте находится около 6 тыс. организованных туристов из Белоруссии, еще порядка 2 тыс. застряли в других странах.

Белоруссия Белавиа Минск

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