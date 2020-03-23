В Латвии выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье, 22 марта, в Латвии выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество зараженных выросло до 180 человек.

Как сообщили в Центре по профилактике и контролю заболеваний, это крупнейшее до сих пор число выявленных за сутки больных с COVID-19 в стране.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на коронавирус, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6 тыс. 114 человек.

Случаи COVID-19 зарегистрированы по всей Латвии. Из-за эпидемии в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих ограничений, в частности, запрет всех публичных мероприятий численностью более 200 человек. Латвийская авиакомпания airBaltic из-за ситуации с коронавирусом отменила все свои рейсы до 14 апреля.