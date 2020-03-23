В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более чем 300 тысячах случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал он на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тыс. заразившихся, и четыре дня, чтобы превысить 300 тыс. случаев.