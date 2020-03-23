ЕС из-за коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз в связи со вспышкой коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста, говорится в заявлении министров финансов ЕС, распространенном в понедельник.

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский союз", - отмечается в документе.

"Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне", - подчеркивается в нем. Серьезный экономический спад, ожидаемый в этом году, требует решительного, масштабного и скоординированного политического ответа, отмечают министры.

Они подчеркивают необходимость действовать решительно, чтобы шок был как можно более коротким и ограниченным, не нанес непоправимого ущерба экономике ЕС и, следовательно, устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе.

Министры согласились с оценкой Еврокомиссии от 20 марта о том, что сложились исключительные условия из общих фискальных рамок ЕС, а именно "серьезный экономический спад в еврозоне или союзе в целом".

"Применение этого пункта обеспечит необходимую гибкость для принятия необходимых мер поддержки наших систем здравоохранения и гражданской защиты, а также для защиты нашей экономики", - отметили главы финансовых ведомств ЕС.

Министры подчеркнули, что они "по-прежнему полностью привержены соблюдению Пакта стабильности и роста".

"Сегодняшнее соглашение отражает нашу твердую решимость эффективно решать текущие проблемы, восстанавливать доверие и поддерживать быстрое восстановление", - говорится в заявлении.

Пакт стабильности и роста был подписан в Амстердаме в 1997 году и его действие приостанавливается впервые. Он обязывает страны Евросоюза соблюдать следующие макроэкономические критерии: годовой дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг - 60% ВВП, либо приближаться к этой цели.