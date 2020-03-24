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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

В Нидерландах до лета запретили собираться группами более трех человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов запретили жителям страны собираться на улице группами более трех человек на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщает портал DutchNews.nl.

Пандемия коронавируса

Запрет будет действовать до 1 июня. Пешеходы на улице должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Стражи порядка будут штрафовать тех, кто не соблюдает правила.

"Не выходите на улицу, есть вам не нужно на работу или за продуктами. Идите за продуктами в одиночку. Если вы хотите погулять, не делайте это группой", - заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, объявляя о дополнительных мерах.

Ранее власти страны запретили все мероприятия с участием более 100 человек. В стране закрыты школы, рестораны, кафе и спортивные залы. С понедельника закрыты парикмахерские и маникюрные салоны.

В Нидерландах зарегистрировано 4 749 случаев заражения коронавирусом. Умерли 213 человек.

Нидерланды Фердинанд Грапперхаус

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