В Нидерландах заметили позитивную тенденцию в ситуации с коронавирусом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах удалось остановить экспоненциальный рост коронавирусной инфекции, заявил в среду директор Национального института здравоохранения Яап Ван Диссел.

Выступая перед нидерландскими парламентариями, Диссел сообщил, что введенные правительством ограничения привели к тому, что больной COVID-19 перестал передавать инфекцию минимум двум другим людям, как это было ранее.

По темпам инфицирования в Нидерландах число людей, зараженных уже инфицированным человеком, ниже или равно одному. "Экспоненциальный рост распространения коронавируса, похоже, остановлен", - подчеркнул директор института, которого цитируют нидерландские СМИ.

"По меньшей мере, появилась позитивная тенденция", - сказал эксперт. Он сообщил, что с прошлого воскресенья, 22 марта, ежедневный прирост больных составляет ниже 20%. Если на прошлой неделе этот показатель составлял 20-22%, то в минувшее воскресенье прирост составил 16%, в понедельник - 13%, во вторник - 17%, сказал Диссел.

По данным Национального института здравоохранения на 24 марта, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 5 тыс. 560 человек.

За сутки заразились еще 811 человек, количество летальных исходов увеличилось на 63 человека. Общее число погибших от инфекции составило 276 человек.