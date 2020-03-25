Поиск
Срочно
Путин объявил следующую неделю нерабочей

В Нидерландах заметили позитивную тенденцию в ситуации с коронавирусом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах удалось остановить экспоненциальный рост коронавирусной инфекции, заявил в среду директор Национального института здравоохранения Яап Ван Диссел.

Пандемия коронавируса

Выступая перед нидерландскими парламентариями, Диссел сообщил, что введенные правительством ограничения привели к тому, что больной COVID-19 перестал передавать инфекцию минимум двум другим людям, как это было ранее.

По темпам инфицирования в Нидерландах число людей, зараженных уже инфицированным человеком, ниже или равно одному. "Экспоненциальный рост распространения коронавируса, похоже, остановлен", - подчеркнул директор института, которого цитируют нидерландские СМИ.

"По меньшей мере, появилась позитивная тенденция", - сказал эксперт. Он сообщил, что с прошлого воскресенья, 22 марта, ежедневный прирост больных составляет ниже 20%. Если на прошлой неделе этот показатель составлял 20-22%, то в минувшее воскресенье прирост составил 16%, в понедельник - 13%, во вторник - 17%, сказал Диссел.

По данным Национального института здравоохранения на 24 марта, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 5 тыс. 560 человек.

За сутки заразились еще 811 человек, количество летальных исходов увеличилось на 63 человека. Общее число погибших от инфекции составило 276 человек.

Нидерланды Яап Ван Диссел

Новости

МИД в четверг завершит прием звонков о помощи с возвращением в Россию

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней

Более 5 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия авиасообщения

Пандемия коронавируса

Принц Чарльз заразился COVID-19

Принц Чарльз заразился COVID-19

Число жертв коронавируса на Украине выросло до четырех

Польша обвинила российские СМИ в дезинформации о помехах самолетам с вирусологами

Польша обвинила российские СМИ в дезинформации о помехах самолетам с вирусологами

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 400 тысячам

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 400 тысячам

Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

За сутки в США умерли от коронавируса 200 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');