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Все российские туристы покинули ОАЭ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Все российские туристы покинули ОАЭ, в воскресенье состоялся последний эвакуационный рейс FlyDubai, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Последняя группа российских туристов, 150 человек, вылетела в Москву из Дубая в 9:00 рейсом FlyDubai FZ 8273. Основная масса россиян отправилась на родину еще в субботу", - говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации напомнили, что 25 марта были отменены все вывозные эвакуационные рейсы из ОАЭ, из-за чего российские туристы застряли в стране. Рейсы все-таки состоялись 27, 28 и 29 марта. Россияне улетели самолетами авиакомпаний "Аэрофлот" и FlyDubai.

К 29 марта в ОАЭ зарегистрированы 468 случаев заражения коронавирусом.

ОАЭ Ассоциация туроператоров России АТОР

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