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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Число погибших от коронавируса в мире превысило 25 тысяч человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 25 тысяч человек скончались впоследствии заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Большинство летальных исходов зафиксированы на территории европейских стран: на них приходится около 17 тыс. случаев.

В миреЧисло инфицированных COVID-19 в мире превысило полмиллиона человекЧитать подробнее

Так, в частности, в Италии жертвами COVID-19 стали 8,2 тыс. человек, в Испании - 4,9 тыс., во Франции - 1,7 тыс., в Великобритании и в Нидерландах - примерно по 550 человек.

Между тем, в мире насчитывается примерно 127 тыс. выздоровевших. Около 60 тыс. из них - в китайской провинции Хубэй, еще 11 тыс. - в Иране, 10 тыс. - в Италии, 9 тыс. - в Испании.

Согласно подсчетам университета, с начала вспышки коронавируса в мире выявлено в общей сложности 553 тыс. случаев заражения.

Между тем, портал Worldometers, также отслеживающий статистику по ситуации с коронавирусом, приводит похожие данные по скончавшимся пациентам. Согласно его информации, в мире с начала эпидемии погибли 25,2 тыс. человек, зарегистрировано почти 560 тыс. случаев заболевания.

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