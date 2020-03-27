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Парижская неделя мужской моды и Неделя высокой моды отменены из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Французская федерация высокой моды приняла решение отменить Парижскую неделю мужскую моды и Неделю высокой моды, запланированные на июнь-июль этого года, из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.

"Нынешние условия не позволяют провести Парижскую неделю моды (мужская), запланированная 23-29 июня 2020, и Неделю высокой моды, запланированную с 5 июля по 9 июля 2020", - говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"Федерация активно работает со своими членами по возможности реализации альтернативных проектов", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что решение об отмене принято, чтобы обеспечить защиту от коронавируса "наших домов моды, их сотрудников и всех, кто работает для нашей индустрии".

Парижская неделя моды является одним из самых престижных мероприятий в модной индустрии.

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