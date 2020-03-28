Украина получит в течение 15 дней быстрый транш на $2 млрд

При выполнении условий МВФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий МВФ по принятию закона о рынке земли и о невозврате неплатёжеспособных банков экс-владельцам Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на $2 млрд сразу в бюджет страны.

"Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институций, особенно МВФ. Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около $1,75-2 млрд, я думаю, что будет $2 млрд, сразу в бюджет Украины. То есть не в Национальный банк, а сразу в бюджет Украины, и сможем поддержать наших людей", - рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

Говоря о компромиссе по земельной реформе, Зеленский указал, что согласно достигнутым договоренностям государственную землю сейчас продавать не будут.

"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. Для юридических лиц, и это будет второй этап, который будет введен с 2024 года, там будет до 10 тыс. (га - ИФ). То есть первый этап, для физических лиц, для украинцев - 100 га на человека", - отметил президент.