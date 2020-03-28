В Казахстане впервые женщина возглавила регион
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Гульшары Абдыкаликовой акимом Кызылординской области, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.
"Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента Казахстана.
Ранее 54-летняя Абдыкаликова была депутатом мажилиса парламента. В разные годы занимала должность заместителя премьер-министра республики, а также должность государственного секретаря.