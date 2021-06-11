В Казахстане преступления против женщин и детей расследуют только следователи-женщины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане с начала текущего года расследованием преступлений против женщин и детей занимаются только следователи-женщины, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

"С учетом специфики преступлений в отношении женщин и детей, такие дела с этого года расследуются только следователями-женщинами. Это положительным образом влияет на установление контактов с потерпевшими и выяснение всех обстоятельств дела", - сказал Тургумбаев в пятницу на отчетной встрече перед населением.

По словам министра, также увеличено число инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников подразделений по защите женщин от насилия.Он отметил, что такие должности имеются в каждом городском и районном отделе полиции. Предполагается, что это обеспечит более оперативное реагирование, оказание помощи женщинам и детям.