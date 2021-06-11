Поиск

В Казахстане преступления против женщин и детей расследуют только следователи-женщины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане с начала текущего года расследованием преступлений против женщин и детей занимаются только следователи-женщины, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

В миреВ Казахстане впервые женщина возглавила регионЧитать подробнее

"С учетом специфики преступлений в отношении женщин и детей, такие дела с этого года расследуются только следователями-женщинами. Это положительным образом влияет на установление контактов с потерпевшими и выяснение всех обстоятельств дела", - сказал Тургумбаев в пятницу на отчетной встрече перед населением.

По словам министра, также увеличено число инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников подразделений по защите женщин от насилия.Он отметил, что такие должности имеются в каждом городском и районном отделе полиции. Предполагается, что это обеспечит более оперативное реагирование, оказание помощи женщинам и детям.

Казахстан

Новости по теме

Новости

В английском графстве Корнуолл стартует саммит G7

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июня

Пандемия коронавируса

В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19

В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19

Европейское космическое агентство отправит орбитальный аппарат к Венере

Пандемия коронавируса

В США колокола собора прозвонили 600 раз в память о скончавшихся от COVID-19

В США колокола собора прозвонили 600 раз в память о скончавшихся от COVID-19

Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным

Посольство РФ назвало провокацией США использование самолета B-52H у границ России

Посольство РФ назвало провокацией США использование самолета B-52H у границ России
Пандемия коронавируса

Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');