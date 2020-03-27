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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
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США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах выявлено 83 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 - больше, чем в Китае или Италии, следует из данных университета Джона Хопкинса.

Пандемия коронавируса

По состоянию на 3:00 (мск), в КНР было подтверждено 81 782 случая COVID-19, в Италии - 80 589 случаев.

По числу жертв заболевания на первом месте по-прежнему Италия - там скончались 8 215 пациентов с коронавирусом. На втором месте Испания с 4 365 умершими при 57 786 инфицированных. В Китае умер 3 291 человек, в США - 1 209.

Президент США Дональд Трамп, анонсируя свой разговор с представителем КНР касательно пандемии коронавируса, выразил мнение, что большое количество выявленных случаев заболевания в стране связано с массовым тестированием на COVID-19. В то же время он усомнился в официальной статистике по коронавирусу, предоставленной китайскими властями.

Эпидемия одиночества

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