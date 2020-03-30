Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 720 117+59 411

Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.

Экономический кризис

Отсрочку он считает незначительной. Он отметил хорошее состояние банковского сектора страны, который готов к начавшемуся экономическому кризису, который вырос из кризиса в сфере здравоохранения. При этом он назвал нереалистичным действующий график присоединения Болгарии к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов.

Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года.

Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.

Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.

Болгария Евросоюз еврозона БнБ Димитр Радев

Новости по теме

Новости

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Заразившийся COVID-19 принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах

Заразившийся COVID-19 князь Монако пошел на поправку

Brent подешевела на 6,26% до $23,37 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Число жертв коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек

Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');