Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Порядка 80% больных коронавирусом, поступающих в отделения интенсивной терапии в Нидерландах, страдают от избыточного веса, сообщил председатель ассоциации специалистов отделений интенсивной терапии в стране Дидерик Гоммерс.

Как пишет в понедельник издание NL.Times, сейчас лечение в интенсивной терапии в Нидерландах проходят 995 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Cотрудник медицинского центра Роттердама Лизбет ван Россум пояснила, что ожирение является фактором риска при заражении коронавирусом, поскольку ослабляет иммунитет. При этом она призвала не садиться на изнуряющую диету, которая также негативно сказывается на иммунной системе человека.

По данным на 30 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах возросло до 11750. За сутки число инфицированных увеличилось на 884 человека.

Жертвами коронавируса в стране стали 864 человека, за сутки умерли 93 человека.

Агентство общественного здравоохранения накануне заявило, что принятые меры борьбы с коронавирусом дают результат, но не такой быстрый, как ожидалось. "Эта неделя покажет, удалось ли на практике сгладить кривую", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в эпицентре эпидемии - провинции Северный Брабант, где людям сказали как можно больше сидеть дома раньше, чем в других районах страны. Там число поступающих в госпитали больных продолжает сокращаться.

По данным нидерландских СМИ, большинство принятых властями ограничений, включая закрытие школ, ресторанов и музеев, истекает 6 апреля. Во вторник правительство будет решать, продлевать их или нет, и, как полагают эксперты, скорее всего, сделают выбор в пользу сохранения рестрикций.