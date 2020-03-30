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Участники "Дубай Экспо 2020" предложили перенести выставку на год

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Страны - участники международной выставки "Дубай Экспо 2020" (Expo 2020 Dubai) обратились к местным организаторам этого общемирового выставочного шоу с просьбой перенести сроки её проведения на год в связи с пандемией короновируса.

Этот вопрос обсуждался в понедельник на встрече представителей стран - участниц выставки в лице делегации Международного бюро выставок (МБВ) и руководящего комитета "Дубай Экспо 2020", сообщает информационное агентство Объединённых Арабских Эмиратов Emirates News Agency (WAM).

Комитет согласился рассмотреть этот вопрос, однако отметил, что окончательное решение о переносе сроков выставки должна принимать генеральная ассамблея МБВ на основе голосования большинством в две три голосов.

Несколько дней назад у одного из сотрудников офиса "Дубай Экспо 2020" был обнаружен вирус COVID-19, он переведён на карантин.

До сих пор планировалось, что World Expo откроется в Дубае в октябре 2020 года и продлится до апреля 2021 года. Ожидается, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был российский Екатеринбург.

Созданное в 1928 году Международное бюро выставок помимо прочего регулирует календари выставок, проводит отбор и организацию выставочных мероприятий, устанавливает правовые нормы для создания наилучших условий сотрудничества между организаторами выставок.

Дубай Экспо

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