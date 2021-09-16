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"Экспо-2020" в Дубае примет россиян после прививки любой российской вакциной

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут посетить "Экспо-2020" в Дубае, если у них будет сертификат о прививке любой из трех российских вакцин, непривитым нужно будет предъявить недавний отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сделать его на месте бесплатно, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете выставки.

Все сотрудники выставки, международные участники, волонтеры, подрядчики и поставщики услуг в обязательном порядке должны будут привиться, добавил представитель оргкомитета.

На территории выставки будет обязательный масочный режим, в том числе вне помещений, социальное дистанцирование и там установят автоматы для дезинфекции рук.

В 2020 году генеральная ассамблея Международного бюро выставок перенесла всемирную выставку "Экспо-2020" в Дубае на один год с сохранением прежнего навния. "EXPO 2020 Dubai" пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет первой для Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (регион MEASA).

День России на "Экспо-2020" намечен на 4 декабря. Организаторы ожидают 25 млн посещений выставки. Сейчас Россия занимает третье место по числу проданных билетов.

Хроника 09 января 2020 года – 16 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Дубай Экспо-2020 коронавирус

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