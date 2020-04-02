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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
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В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления 21 случая COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Лагерь с мигрантами под Афинами оцеплен после выявления 21 случая заражения COVID-19 среди его жителей, сообщает в четверг газета "Катимерини".

"С сегодняшнего дня и на две недели объект изолирован", - говорится в заявлении министерства по вопросам миграции. Вход и выход на территорию лагеря будет запрещен в течение этого срока. Продукты питания туда будут доставлять.

Новый тип коронавируса в лагере выявили после того, как одна из его жительниц, вероятно, прибывшая из одной из африканских стран, попала в больницу в Афинах. Эта женщина была беременной и родила ребенка в больнице, затем у нее взяли анализы на COVID-19, которые подтвердили у нее заражение.

После этого тестировать на коронавирус стали остальных жителей лагеря, из 63 вирус выявили у 21 человека. У всех зараженных заболевание протекает без симптомов.

Всего в Греции выявили 1415 случаев заражения, 50 человек скончались.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
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