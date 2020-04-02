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В МИД РФ расценили как насмешку план США по урегулированию в Венесуэле

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Предложенный США план урегулирования в Венесуэле в нынешних условиях звучит как насмешка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Между тем, словно в насмешку, Вашингтоном была анонсирована импровизация в виде плана по урегулированию на условиях формирования в Венесуэле некого переходного правительства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Сейчас, когда по миру введен, по сути, мораторий на все значимые политические и общественные мероприятия, предлагается разработать и согласовать некий график национальных выборов в контексте Венесуэлы с особым упором на избрание президента в стране", - сказала официальный представитель МИД.

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В Москве придерживаются мнения, что "в первую очередь, нужно думать о народе Венесуэлы и думать о том, как можно помочь этой стране выйти из этой гуманитарной катастрофы", отметила Захарова.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео предложил сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их "честности" последует отмена американских санкций.

Так, по словам Помпео, избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны конфликта в стране, создадут приемлемый Государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею. Такие выборы могут пройти через 6-12 месяцев.

"Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты", - заявил госсекретарь США.

Он уточнил, что президент временного правительства в выборах участвовать не будет. Также Помпео сказал, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо признают это правительство верховным органом власти в переходный период в стране.

США Венесуэла МИД РФ

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