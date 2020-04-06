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Восстановление дивидендных выплат компаний S&P 500 после кризиса займет 9 лет

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американским компаниям потребуется девять лет, чтобы восстановить размер дивидендных выплат после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует рынок фьючерсных контрактов, привязанных к годовым дивидендам компаний индекса S&P500.

Таким образом, нынешний кризис может оказаться наихудшим для дивидендных выплат американских компаний со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times.

В 2019 году компании S&P 500 выплатили в виде дивидендов почти $500 млрд, или в среднем $56 на акцию. Однако в этом году многие вынуждены урезать отчисления акционерам и сфокусироваться на выплате зарплат и покрытии других издержек, учитывая снижение доходов из-за последствий коронавируса.

Согласно котировкам фьючерсов, дивиденды компаний S&P 500 вернутся к уровню 2019 года не ранее 2028 года. Для сравнения: после кризиса 2008-2009 гг. на восстановление дивидендов потребовалось три года, после Великой депрессии - 19 лет, вплоть до 1949 года, свидетельствуют данные, собранные экономистом Йельского университета Робертом Шиллером.

Всего месяц назад аналитики прогнозировали рост среднего размера дивидендов компаний S&P 500 в 2020 году до рекордных $61 на акцию, отмечают эксперты BNY Mellon. В настоящее время прогноз снижен до $40 на акцию на фоне 27%-ного падения индекса с февральского пика.

Падение дивидендов ударит по инвесторам, делающим ставку на получение регулярных выплат на акции, в том числе, по пенсионным фондам, при том, что доходности более безопасных инструментов - корпоративных и государственных облигаций - существенно снизились за последние годы.

"Причина, по которой инвесторы покупают акции, - это то, что они хотят получать долю прибыли компании, - говорит директор по стратегии на валютном рынке BNY Mellon Джон Велис. - Теперь вложения в акции станут менее привлекательным вариантом".

Перспективы дивидендных выплат выглядят еще хуже, если учесть, что компании, которые воспользуются помощью государства в рамках уже объявленного пакета мер объемом более $2 трлн, вероятно, столкнутся с дополнительным давлением в плане необходимости отказа от дивидендов и выкупа акций, говорит Велис.

Американский авиастроительный концерн Boeing и авиакомпания Delta в прошлом месяце уже объявили о приостановке выплаты дивидендов и выкупа акций, нефтекомпания Occidental Petroleum урезала размер дивидендов впервые за три десятилетия.

Крупные американские банки, тем временем, продолжают выплачивать дивиденды, аргументируя это тем, что стабильность выплат является мощным сигналом финансовой устойчивости сектора.

Хроника 27 января – 06 апреля 2020 годаЭкономический кризис
США

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