Все военные самолеты с эпидемиологами из России прилетели в Сербию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 11 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли на сербский аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда, сообщает в субботу министерство обороны РФ.

"На борту Ил-76 в республику прибыли российские военные специалисты и оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Самолетами с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) доставлены в республику 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, информирует ведомство.