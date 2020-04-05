Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 05.04В России 5 389+658В мире 1 197 405+101 488

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании приблизилось к 5 тысячам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки умер 621 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 4 934, сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

Анализ на коронавирус взяли у 195 тыс. 524 человек. Из них COVID-19 выявили за последние сутки у 5 903 человек, а за все время - у 47 тыс. 806 человек.

Между тем в выходные часть подданных Великобритании, пренебрегая рекомендациями властей, отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду.

Министр здравоохранения Великобритании раскритиковал гуляющих и заявил, что правительство может ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать предписания властей.

Великобритания занимает пятое место в мире по числу умерших пациентов с коронавирусом и восьмое - по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

Великобритания

Новости по теме

Новости

Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Трое туристов из РФ не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме

Белоруссия остановила курсирование двух оставшихся в сообщении с РФ поездов

Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии

Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии

В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

СМИ сообщили о начавшемся в США тестировании на антитела к коронавирусу

Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США

Экс-президент Гондураса Кальехас умер в США

Источник назвал причину расстрела пятерых людей под Рязанью

Источник назвал причину расстрела пятерых людей под Рязанью
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');