Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жители Великобритании в выходные вышли на пикники и на пляжи, несмотря на призывы властей соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом, сообщает Sky News.
Премьер-министр Борис Джонсон и другие британские политики призывали жителей оставаться дома, несмотря на хорошую погоду, и подумать о медиках, которые борются с коронавирусом.
В Великобритании в выходные установилась ясная погода, воздух прогрелся до 21 градуса тепла по Цельсию. Суббота, 4 апреля, стала самым теплым днем в стране за последние полгода.
#Disappointed is the only word to describe what we found in #PrimroseHill park today.— Camden Town & Primrose Hill Police (@MPSCamandPrim) April 4, 2020
We moved on 100+ people who we found with full picnics or blankets sunbathing or catching up with their friends!
Check out a photo we took when we then returned a short while later... pic.twitter.com/4LUEubrDKr
Люди загорали, устраивали пикники и катались на велосипедах, в частности, в крупнейших парках Лондона - Риджентс-парке, парке Лондон Филдс и парке Баттерси. В парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тыс. человек.
В городе Тайнмут на восточном побережье Великобритании на пляжи вышли серферы.
Многие отдыхающие соблюдали дистанцию с другими людьми, отмечает телеканал. В то же время, они все равно нарушали предписания британского правительства, согласно которым из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом.
В Великобритании зарегистрировано более 42 тыс. случаев коронавируса, умерли более 4 тыс. человек.
В воскресенье вечером к подданным обратится королева Великобритании Елизавета II. Это четвертое внеочередное обращение королевы к подданным за всю 68-летнюю историю ее правления.
Went on my daily power walk today and this was the top of Primrose Hill. Regent's Park was heaving with folk having picnics and recreating From Here To Eternity's beach scene on the grass pic.twitter.com/N8jGLUfdoA— Dorothy (@Thirteenfive70) April 4, 2020