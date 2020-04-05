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Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии

Британцы проигнорировали призывы властей и вышли на пикники в разгар пандемии
Полиция и отдыхающие в парке "Баттерси" в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жители Великобритании в выходные вышли на пикники и на пляжи, несмотря на призывы властей соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом, сообщает Sky News.

Премьер-министр Борис Джонсон и другие британские политики призывали жителей оставаться дома, несмотря на хорошую погоду, и подумать о медиках, которые борются с коронавирусом.

В Великобритании в выходные установилась ясная погода, воздух прогрелся до 21 градуса тепла по Цельсию. Суббота, 4 апреля, стала самым теплым днем в стране за последние полгода.

Люди загорали, устраивали пикники и катались на велосипедах, в частности, в крупнейших парках Лондона - Риджентс-парке, парке Лондон Филдс и парке Баттерси. В парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тыс. человек.

В городе Тайнмут на восточном побережье Великобритании на пляжи вышли серферы.

Многие отдыхающие соблюдали дистанцию с другими людьми, отмечает телеканал. В то же время, они все равно нарушали предписания британского правительства, согласно которым из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом.

В Великобритании зарегистрировано более 42 тыс. случаев коронавируса, умерли более 4 тыс. человек.

В воскресенье вечером к подданным обратится королева Великобритании Елизавета II. Это четвертое внеочередное обращение королевы к подданным за всю 68-летнюю историю ее правления.

Великобритания

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